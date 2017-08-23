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    Северная Корея создала новые ракеты - СМИ

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (596)

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    По данным СМИ, в среду государственные СМИ КНДР опубликовали фотографии, которые, вероятно, демонстрируют проекты одной или двух новых ракет.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. КНДР создала новые модели твердотопливных ракет, которыми можно оснащать подводные лодки, сообщает AP со ссылкой на фотографии, опубликованные севернокорейской прессой.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    "В среду государственные СМИ КНДР опубликовали фотографии, которые, вероятно, демонстрируют проекты одной или двух новых ракет. Концептуальные схемы ракет заметили на стене за главой КНДР Ким Чен Ын на фото его посещения завода по производству твердотопливных двигателей для программы баллистических ракет", — говорится в сообщении.

    По данным издания, на одном из снимков видна концептуальная схема ракеты "Пукгуксон-3". Установить точную модель другой ракеты сложнее, однако она, вероятно, относится к семейству "Хвасон".

    "Пукгуксон-3" является определенно новой моделью", — заявил научный сотрудник Центра исследований нераспространения Майкл Дьютсман.

    По его словам, ракета может быть спроектирована так, чтобы летать дальше и запускаться из пусковой трубы, что облегчает перевозку ракет и затрудняет их обнаружение и уничтожение. Кроме того, твердотопливные двигатели позволяют быстрее запускать ракеты, чем те, что с жидким топливом. Новыми ракетами можно оснащать подводные лодки.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

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