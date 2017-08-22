Япония из-за КНДР выделит на оборону рекордную сумму

Toru Hanai

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Средства на оборону, которые рассчитывает получить военное ведомство Японии в 2018 финансовом году, могут стать рекордными для страны, сообщил телеканал NHK.

Министерство обороны Японии подготовило проект бюджета, который оно рассчитывает получить в следующем году, в размере 5,25 триллиона иен (48,6 миллиарда долларов). Увеличение бюджета на 2,5% по сравнению с текущим годом объясняется необходимостью быть готовыми к отражению растущей военной мощи Северной Кореи. Так, оснащение сил самообороны наземным вариантом системы ПРО "Иджис" (Aegis Ashore) будет выделено в параграф "требование по статье", детали суммы обнародованы не будут.

Кроме того, в связи с пусками ракет КНДР по навесной траектории, министерство обороны планирует оснастить эсминцы с боевой информационно-управляющей системой "Иджис" усовершенствованными ракетами SM-3 Block IIA. Военные хотят получить средства на разработку нового поколения радарных установок, которые могли бы обнаруживать и преследовать баллистические ракеты.

Министерство обороны будет просить также выделения денег на приобретение двух патрульных кораблей, на создание подводных лодок, на приобретение шести самолетов F-35A и четырех конвертопланов Osprey.

В июле Пхеньян провел два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, а затем пригрозил продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности. Опасаясь угрозы со стороны США, Северная Корея усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, тем самым нарушая режим нераспространения ядерного оружия и навлекая на себя все новые санкции со стороны Совбеза ООН.