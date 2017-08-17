Военнослужащий США погиб на Афганистане в ходе спецоперации против ИГ

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки "Исламское государство", сообщает штаб операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО.

"Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана", — говорится в сообщении.

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Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.

Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал уволить командующего войсками США в Афганистане.