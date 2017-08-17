наверх
17.08.201706:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Военнослужащий США погиб на Афганистане в ходе спецоперации против ИГ

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (638)

    (обновлено: )810
    В штабе операции "Решительная поддержка" сообщили, что военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана.
    Американские солдаты. Архивное фото
    REUTERS Alaa Al-Marjani

    КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки "Исламское государство", сообщает штаб операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО.

    Момент подрыва боевиками ИГ главной мечети Мосула
    World News в YouTube
    Момент подрыва боевиками ИГ главной мечети Мосула

    "Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана", — говорится в сообщении.

    Читайте также — Афганистан, будни: детей не воспитывают и продают как скот

    Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.

    Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал уволить командующего войсками США в Афганистане. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Выдворение из Украины вора в законе, 12 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Больница в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?