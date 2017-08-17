Военнослужащий США погиб на Афганистане в ходе спецоперации против ИГ

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки "Исламское государство", сообщает штаб операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО.
"Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана", — говорится в сообщении.
Читайте также — Афганистан, будни: детей не воспитывают и продают как скот
Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.
Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал уволить командующего войсками США в Афганистане.