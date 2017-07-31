Афганистан, будни: детей не воспитывают и продают как скот

РИА Новости Украина

Согласно гражданскому кодексу Афганистана девушки могут вступать в брак с 16 лет. Но на деле это происходит в более раннем возрасте.

В апреле Министерством по делам женщин был разработан и утвержден беспрецедентный проект Национального плана по искоренению традиции детских браков. Первая леди страны Рула Гани – одна из самых ярых сторонников осуществления этого плана.

В интервью Sputnik Afghanistan Лаль Голь Лаль (Laal Gol Lal), директор Организации по правам человека в Афганистане заявил, что, несмотря на все инициативы, положение детей не меняется. Одна из причин – бедность населения: "Многие афганские семьи заключают браки сразу после рождения ребенка. Например, когда я учился во втором классе, меня поженили с двухлетней дочкой моего дяди. К счастью, наши жизни сложилась хорошо, но таких случаев очень мало".

Недавно в социальных сетях появилось видео о том, как отец хотел силой выдать замуж свою дочку. Эта маленькая девочка объявила перед всеми, что она не хочет замуж. Мать, которая была против свадьбы, взяла дочь на руки, а отец стал ее вырывать из рук. Эксперт отметил, что такие случаи в стране, особенно в сельских районах, – не редкость: "Сейчас таких случаев по стране стало меньше, но Афганистан – страна, населенная племенами, и эта традиция еще поддерживается в некоторых семьях. К сожалению, в Афганистане нет возможности собрать точные данные, поэтому власти и правоохранительные органы нашей страны находятся в неведении и не могут принять меры. В Афганистане есть министерство по делам женщин, эти случаи находятся в его компетенции. Но оно лишено возможности рассматривать подобные дела или препятствовать их совершению. Основной причиной детских браков является незнание прав женщин, безграмотность и нищета. Люди настолько бедны, что детей не воспитывают и продают как скот. Некоторые девочки, проданные родителями, кончают жизнь самоубийством. Например, одна 17-ти летняя девушка из Талукана (Taloqan) в знак протеста выпила яд и умерла. Сейчас нет законов, которые препятствуют насильственной выдаче замуж. Но гражданское общество и защитники прав человека в Афганистане ратуют за соблюдение прав семьи. Соответствующий закон находится сейчас на рассмотрении в министерстве юстиции и надеюсь, что после обсуждения в нижней палате и утверждения в верхней он будет принят и вступит в силу".

REUTERS Yannis Behrakis Беженка из Афганистана с ребенком прибыла на остров Лесбос в Греции

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