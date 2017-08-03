Трамп требует уволить командующего войсками США в Афганистане

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на встрече с генералами заявил, что США проигрывают войну в Афганистане и потребовал уволить командующего американскими войсками в этой стране генерала Джона Николсона, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным NBC, Трамп все больше разочаровывается в своих советниках, которым поручено разработать новую стратегию США в Афганистане. Во время встречи 19 июля Трамп неоднократно предлагал министру обороны Джеймсу Мэттису и главе объединённых штабов Джозефу Данфорду заменить Николсона, поскольку тот "не выигрывает войну".

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"Мы не выигрываем. Мы проигрываем", — пожаловался Трамп на встрече.

По словам источников, Трамп также жаловался на союзников США по НАТО.

Команда Трамп на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.