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    Трамп требует уволить командующего войсками США в Афганистане

    (обновлено: )23
    По данным СМИ, Дональд Трамп все больше разочаровывается в своих советниках, которым поручено разработать новую стратегию США в Афганистане.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на встрече с генералами заявил, что США проигрывают войну в Афганистане и потребовал уволить командующего американскими войсками в этой стране генерала Джона Николсона, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.

    Афганистан - город Кандагар. Архивное фото
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    По данным NBC, Трамп все больше разочаровывается в своих советниках, которым поручено разработать новую стратегию США в Афганистане. Во время встречи 19 июля Трамп неоднократно предлагал министру обороны Джеймсу Мэттису и главе объединённых штабов Джозефу Данфорду заменить Николсона, поскольку тот "не выигрывает войну".

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    "Мы не выигрываем. Мы проигрываем", — пожаловался Трамп на встрече.

    По словам источников, Трамп также жаловался на союзников США по НАТО.

    Команда Трамп на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане.

    С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

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