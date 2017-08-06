Пленный террорист сообщил о подготовке в Сирии боевиков ИГ для атак в Европе

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Плененный курдским ополчением боевик ИГ рассказал о базирующейся в Сирии тайной ячейке ИГ по подготовке террористов для атак в Европе, сообщает газета Times.

Как пишет издание, тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса". Вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.

"Обучение в бригаде "Аль-Кхарса" длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается вступить. Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты", — цитирует издание заявление плененного боевика, сделанное во время допроса курдским ополчением.

Помимо этой программы в ячейке также существует специальный центр по работе с потенциальными террористами в самой Европе. "Иногда иностранцы приезжают в Сирию и тренируются для специальных миссий. Потом они сами осуществляют теракты. Другие — это спящие ячейки в Европе, которые хотят присоединиться к ИГ здесь, но не могут. Они остаются в своих странах и контактируют… и когда они готовы, то организуют взрывы", — рассказал пленный.

Как пишет газета, за два с половиной года пребывания в рядах ИГ боевик насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно закончили обучение в секретном подразделении.

По словам плененного боевика, несмотря на большие потери ИГ в Сирии тайная ячейка продолжает свою работу. Именно она подготовила террористов для атак в Париже и Брюсселе, а в настоящий момент занимается планированием новых терактов. "Теракты, которые произошли в Париже и Брюсселе, были осуществлены террористами, которые прошли у них подготовку и потом уехали из Сирии в Европу… Они осуществят новые атаки террористов-смертников в Европе, потому что коалиция наносит по ним много ударов. Они также хотят осуществить теракты в Ливане", — заключил пленный.

В ноябре 2015 года в Париже совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах.

Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен ранены.

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В воскресенье сообщалось, что власти Франции установили личности троих подозреваемых в причастности к терактам: гражданин Франции 29-летний Исмаил Омар Мостефаи, Абдулакбак Б. 1990 года рождения, рядом с телом которого был обнаружен сирийский паспорт, и гражданин Сирии Ахмед Алмохаммед, которого также причисляют к организаторам терактов. Кроме того, в атаке участвовал 20-летний гражданин Франции Биляль Хадфи.

Позже французская радиостанция RTL раскрыла имя предполагаемого организатора парижских терактов. По ее данным, за атаками стоял 27-летний сириец Абдельхамид Абауд.