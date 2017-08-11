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    Мадуро приказал подготовить его личную встречу с Трампом

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (61)

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    В ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания Николас Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о подготовке встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, пишет газета Panorama.

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    В ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания (НУС) Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США и путем переговоров установить нормальные и открытые отношения, не исключающие сотрудничества.

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    "Пусть глава МИД начнет работу, чтобы могла состояться моя личная встреча с Дональдом Трампом, чтобы мог состояться телефонный разговор с Дональдом Трампом", — сказал Мадуро.

    В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

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