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    Трамп требует от "диктатора Мадуро" освободить лидеров оппозиции

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (51)

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    Глава Белого дома заявил, что Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма "являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп осуждает действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро против оппозиции и требует освободить ее лидеров Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
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    "США осуждают действия диктатуры Мадуро. Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. США считают, что Мадуро – публично объявлено всего несколько часов назад, что он будет выступать против политической оппозиции – лично отвечает за здоровье и безопасность господина Лопеса и господина Ледесма и всех остальных задержанных. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных", — говорится в заявлении Трампа, которое распространила пресс-служба Белого дома.

    В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

    Вскоре после выборов в Национальное учредительное собрание стало известно о задержании Лопеса и Ледесмы.

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