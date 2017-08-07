О чем пишут в мире: катаклизмы в КНДР и Венесуэле, первая леди Франции

РИА Новости Украина

Союзник КНДР

Западные СМИ после принятия СБ ООН резолюции против КНДР продолжают освещать развитие ситуации по этой проблеме, обращая внимание на встречи с участием представителей стран-постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США и Китая) в Маниле, где проходит региональный саммит АСЕАН.

Издание Financial Times пишет, что министр иностранных дел Китая Ван И встретился с коллегой из КНДР Ли Ён Хо в воскресенье – на следующий день после резолюции СБ ООН, содержание которой газета Wall Street Journal называет "самые жесткие экономические санкции" против Северной Кореи. Многие СМИ отдают особое место заявлениям именно со стороны Китая, который, как отмечает WSJ, является "крупнейшим экономическим партнером КНДР". Глава китайского МИД, говоря о ракетной программе Пхеньяна, заявил своему коллеге, что ситуация вокруг корейского полуострова приближается к "критической точке". Кроме того, он, как отмечает газета Guardian, призвал КНДР отказаться от провоцирования международного сообщества и прекратить ракетные испытания. "Китай призвал своего союзника принять "мудрое решение", — написала газета Times. Издание New York Times отмечает, что в Маниле также прошел ряд встреч с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время встречи на полях АСЕАН в Маниле

Нападение на базу в Венесуэле

В воскресенье гражданские лица, одетые в военную форму, и один дезертировавший лейтенант совершили нападение на военную базу в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро сообщил, что двое нападавших убиты, один получил ранения. Об этом пишут такие западные СМИ, как Wall Street Journal, Guardian, Welt, Spiegel, Figaro, Point. Как отмечает Point, "ситуация в Венесуэле продолжает обостряться", вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал нападение на военную базу "терактом". Figaro также отмечают, что в стране "сохраняется кризис". Президент страны заявил, что военным удалось взять ситуацию под контроль. Однако, как сообщил газете Guardian один из имеющих отношение к этой "Операции Давид", "операция была полностью успешна", никто не погиб и не был захвачен.

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Петиция против первой леди Франции

Более 170 тысяч человек подписали петицию против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди".

Издание Express пишет, что этот устав "позволит законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах". Как в свою очередь отмечает 20minutes, согласно данному документу будут выделяться госсредства на расходы первой леди, которая в Елисейском дворце занимается, в основном, подготовкой приемов, в частности, составлением меню и рассадкой гостей. "Устав" вызвал возмущение не только жителей Франции и инициатора петиции "артиста, художника, автора" Тьерри Поля Валетта. Как отмечает Figaro, ряд французских политиков в ходе обсуждения других инициатив, например "морализации политической жизни", также критиковали "устав". Так, депутат Уго Берналиси выступил против документа, так как "Брижит Макрон никем не была избрана".

ИГ и Талибан вместе

Западные СМИ (Deutsche Welle, New York Times, Guardian, Independent) пишут о нападении боевиков радикального движения "Талибан" на деревню в северной части Афганистана, в результате которого были убиты порядка 50 человек. Местные власти сообщили, что талибы действовали вместе с "командиром" группы, заявившим о верности группировке "Исламское государство", пишет издание New York Times, отмечая, что если это окажется правдой, то правительство в Кабуле столкнется с еще одной проблемой – сотрудничеством группировок, которые вели друг с другом борьбу. Газета Guardian сообщает, что талибы опровергли информацию, назвав ее пропагандой. NYT отмечает, что в Афганистане боевики ИГ сосредоточены, главным образом, в уезде Ачин на востоке страны, где они ведут "борьбу за территорию" с талибами. Однако небольшие группки боевиков, заявивших о верности ИГ, появились в других частях страны, в том числе и на севере, где отношения группировок, по словам местных властей, имеют носят "симбиотический" характер.