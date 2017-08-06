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    В мире

    В Венесуэле объявлено восстание против президента

    (обновлено: )14601
    Как заявляют восставшие, это не переворот, а гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок и спасти страну от полного уничтожения.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро. Об этом они объявили через видеообращение, которое распространяется в соцсетях, пишет El Nacional.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
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    Группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано. Он отметил, что "мы заявляем о своем законном восстании" против "убийственной тирании Николаса Мадуро".

    "Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше — чтобы спасти страну от полного уничтожения, чтобы остановить убийство нашей молодежи и семей", — сказал он.

    Отмечается, что Кагварипано находится в розыске с 2014 года "за поддержку диссидентского движения".

    Ранее сообщалось, что на военной базе в Венесуэле произошел теракт. В результате теракта несколько человек арестованы.

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