В Венесуэле объявлено восстание против президента

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро. Об этом они объявили через видеообращение, которое распространяется в соцсетях, пишет El Nacional.

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Группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано. Он отметил, что "мы заявляем о своем законном восстании" против "убийственной тирании Николаса Мадуро".

"Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше — чтобы спасти страну от полного уничтожения, чтобы остановить убийство нашей молодежи и семей", — сказал он.

Отмечается, что Кагварипано находится в розыске с 2014 года "за поддержку диссидентского движения".

Ранее сообщалось, что на военной базе в Венесуэле произошел теракт. В результате теракта несколько человек арестованы.