Суд Риги оправдал гражданина Латвии, обвинявшегося в участии в боях в Донбассе

РИГА, 4 авг – РИА Новости. Суд Видземского предместья Риги в пятницу оправдал гражданина Латвии Артема Скрипника, который обвинялся в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины, сообщил РИА Новости общественный и политический деятель Владимир Линдерман, который оказывал Скрипнику правовую помощь.

"Артема Скрипника, которого обвиняли в участии в боевых действиях на стороне республик Донбасса, сегодня оправдали! При том, что прокурор требовала 15 лет лишения свободы. Адвокат Имма Янсоне — молодец! Ну и я тоже молодец", — заявил Линдерман.

В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии. СМИ сообщали, что в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности он признал свою вину в совершении ряда преступлений, включая убийство более 100 человек.

Судебное рассмотрение дела Скрипника началось 1 февраля 2017 года и проходило в закрытом формате. К начальному обвинению – участие в незаконных боевых действиях за пределами страны – прокуратура добавила также новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.