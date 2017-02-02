Суд начал рассматривать дело жителя Латвии, воевавшего на стороне ЛНР

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Первое судебное заседание по делу жителя Даугавпилса Артема Скрипника, которого обвиняют в участии в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, начал рассматривать суд Видземского предместья Риги, сообщил на своей странице в Facebook общественный деятель, публицист Владимир Линдерман.

"Прокурор подала ходатайство, чтобы процесс был закрытым от публики и журналистов. Судья ходатайство отклонил, так что процесс будет открытым. Сегодня допросили одного свидетеля. Следующее заседание 15 февраля", — написал Линдерман.

Адвокат Скрипника Имма Янсоне заявила, что будет добиваться полного оправдания своего подзащитного.

"Шансы очень реальные. Обвинение по 77-й статье несостоятельно, поскольку сама статья вступила в силу уже после того, как Скрипник покинул Донбасс, а закон, как известно, обратной силы не имеет", — сказала она.

Юрист отметила, что она верит в невиновность своего подзащитного и в то, что ей удастся это доказать.

Прокуратура предъявила Артему Скрипнику обвинение в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины в августе прошлого года.

Наказание по этой статье составляет от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.