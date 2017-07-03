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    В ДНР сообщили, что задержанный полицией атаман не имеет отношения к республике

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (715)

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    По словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, в составе силовых структур ДНР нет казачьих подразделений.
    Полиция сообщила о задержании в Донбассе генерал-майора казаков ДНР
    Нацполиция Донецкой области

    ДОНЕЦК 3 июл — РИА Новости. Задержанный в Донбассе полицией генерал-майор регионального казачьего объединения не имеет отношения к ДНР, сообщил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Шахта
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
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    Ранее в понедельник управление полиции Донецкой области заявило о задержании в Донбассе генерал-майора регионального казачьего объединения самопровозглашенной ДНР. По данным полиции, у генерал-майора при себе было удостоверение атамана ДНР и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети). Правоохранители завели дело по статье 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    "В составе силовых структур ДНР нет казачьих подразделений. Украинские пропагандисты перепутали республики или в спешке за сенсациями начали "штамповать" свои документы и титулы для задержанных лиц", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования республики.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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