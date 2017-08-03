На португальском пляже аварийно сел самолет, погибли двое отдыхающих

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Двое отдыхающих погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже недалеко от Лиссабона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Погибшие — 56-летний мужчина и 8-летняя девочка — в момент инцидента загорали на пляже Капарика, который находится примерно в 30 километрах к югу от Лиссабона.

Один из очевидцев рассказал португальскому телеканалу SIC Noticias, что перед посадкой на пляж самолет летел очень низко над загорающими. По сообщениям свидетелей, во время посадки самолета некоторые отдыхающие убежали в воду.

На фотографиях, показанных телеканалом, видно, что у самолета было частично сломано левое крыло. Двое пассажиров самолета не пострадали и были допрошены полицией.

Напомним, ранее украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом "За мужество". Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за предполагаемые симпатии к России из-за того, что на своей странице разместил фото главы МИД России.

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