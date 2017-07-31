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    Россия

    Глава МИД Румынии объяснил причину запрета на пролет самолета из РФ

    (обновлено: )27403
    Министр иностранных дел Румынии подчеркнул, что, по его мнению, "весь этот вопрос с пересечением воздушной границы Румынии был, очевидно, спланирован, чтобы создать политические разногласия между Румынией и Россией".
    Флаг Румынии
    flickr.com/Sorina

    КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану считает, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин намеренно пытался пересечь румынскую воздушную границу, несмотря на то что против него действуют санкции Европейского союза, сообщают местные СМИ.

    Владимир Воля
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    Румынские власти 28 июля под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

    В интервью румынскому телеканалу Antena 3 Мелешкану подчеркнул, что, по его мнению, "весь этот вопрос с пересечением воздушной границы Румынии был, очевидно, спланирован, чтобы создать политические разногласия между Румынией и Россией".

    "Еще за несколько дней до того, как отправиться в Приднестровье, Рогозин опубликовал в Twitter информацию о том, что пересечет воздушную границу Румынии и разместил соответствующую карту, чтобы видели, где он въезжает, а где выезжает и так далее. С моей точки зрения, это было сознательно продумано вице-премьером Рогозиным, чтобы создать трудности в отношениях между Румынией и Россией", — отметил Мелешкану.

    По его словам, российский чиновник "хотел продемонстрировать, что санкции, примененные Евросоюзом по отношению к некоторым чиновникам, которые включены в черный список и у которых нет права путешествовать или пересекать транзитом территории стран-членов ЕС, не работают".

    "Очевидно, когда публично делается такое заявление, то оно становится отправной точкой для запуска механизма, который учитывает санкции ЕС. Это сообщение было получено от нас и Консульским отделом, который проинформировал Орган гражданской авиации Румынии, где отметили, что в соответствии с установленными ЕС санкциями не представляется право на пересечение воздушной границы этому самолету, даже если он гражданский", — сказал Мелешкану.

    По мнению румынского министра, жизням граждан, которые находились в этом самолете, ничего не угрожало.

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