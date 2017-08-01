Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км в час

Среди лайнеров оказались воздушные суда авиакомпаний из Сингапура, Австралии и Китая.

Как отмечает Yahoo7 News, все самолеты успешно приземлились, никто из пассажиров не пострадал.

Читайте также: Из героя в сепаратисты. Об украинском пилоте в Турции

Напомним, украинский пилот Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.

Смотрите также: Герои Турции. Как украинский экипаж вслепую посадил самолет в Стамбуле