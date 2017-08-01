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    Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км в час

    (обновлено: )52101
    На канале пользователя Anthony Don в Youtube выложено видео, на котором пассажирские самолеты совершают посадку в австралийском аэропорту Мельбурна при ветре в 100 километров в час.
    Anthony Don/Youtube

    Среди лайнеров оказались воздушные суда авиакомпаний из Сингапура, Австралии и Китая.

    Как отмечает Yahoo7 News, все самолеты успешно приземлились, никто из пассажиров не пострадал.

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    Напомним, украинский пилот Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.

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