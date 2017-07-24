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    Президент Польши пообещал ветировать вызвавший протесты закон

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    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не был ознакомлен со скандальным законопроектом до того, как его начали рассматривать в сейме (нижней палате парламента) страны.
    Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления в понедельник заявил, что наложит вето на вызвавший протесты закон о Верховном суде. Его выступление транслировалось в эфире польских телеканалов.

    Глава государства отметил, что не был ознакомлен с соответствующим законопроектом до того, как его начали рассматривать в сейме (нижней палате парламента) страны.

    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS
    Масштабный митинг против закона о Верховном суде в Польше

    "Изменения должны пройти так, чтобы они не разделили общество и государство", — подчеркнул Дуда, добавив, что за прошедшие выходные — после того, как законопроект о Верховном суде был принят сеймом и сенатом — провел консультации с юристами, судьями и политиками.

    "Я решил, что ветирую закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете, как связанный с ним", — заявил Дуда.

    В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся три законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране, в том числе Верховного суда. В первоначальной версии законопроекта предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы Минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.

    Той же позиции придерживаются европейские институты. Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

    В Польше в связи с судебной реформой с 21 июля проходят акции протеста, самая массовая из них прошла в Варшаве и собрала порядка 50 тысяч человек. Участники протестов требовали от президента ветировать все три законопроекта.

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