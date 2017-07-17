В Брюсселе между ЕС и Британией начались переговоры по Brexit

КИЕВ, 17 июл – РИА новости Украина. Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза начались в Брюсселе в понедельник по существу, сообщил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

"В прошлом месяце у нас был хороший старт, но, как Мишель (ред. — главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье) уже сказал, сейчас мы переходим к сущности дела. Как вы уже слышали, есть четыре категории (ред. – вопросов) – права граждан, вопрос финансов, вопрос разделения полномочий судов, вопрос Северной Ирландии", — сказал Дэвис журналистам в Брюсселе, его цитирует Sky News.

По словам Дэвиса, для Великобритании "важен прогресс", а на данном этапе переговоров особенно важно "определить различия и сходства".

"Теперь нам надо вернуться к работе и сделать переговорами успешными", — добавил он.

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Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.