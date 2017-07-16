Голосование по Obamacare в сенате США отложено из-за операции Маккейна

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что в связи с отсутствием Джона Маккейна в сенате на следующей неделе голосование по отмене реформы здравоохранения экс-президента США Барака Обамы (Obamacare) вновь будет отложено, сообщает издание Hill.

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Ранее издание Politico сообщило, что Маккейн не сможет присутствовать на голосовании по Obamacare из-за перенесенной им глазной операции. Сенатор всю следующую неделю будет проходить реабилитацию в штате Аризона.

По данным Hill, Макконнелл не уточнил, на какую дату перенесли голосование.

Отсутствие Маккейна на голосовании может осложнить задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает по меньшей мере пяти голосов.

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал сенаторов Республиканской партии отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую при экс-президенте Бараке Обаме, после того, как новый законопроект республиканцев не получил необходимого количества голосов в сенате.