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    Обама призвал конгресс не отменять Obamacare

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    Бывший президент США Барак Обама рассчитывает, что американский конгресс все таки будет отстаивать права уязвимых, больных, слабых.
    Бывший президент США Барак Обама
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Экс-президент США Барак Обама призвал членов конгресса не отменять реформу здравоохранения, которую он считает одним из наиболее важных достижений двух своих президентских сроков.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    PAUL J. RICHARDS / AFP
    Поражение Трампа: законопроект об отмене Obamacare снят до голосования

    "Я надеюсь, что нынешние члены конгресса признают, что требуется не много смелости, чтобы помочь тем, кто и так могуществен и влиятелен, но требуется большая смелость для того, чтобы отстаивать права уязвимых, больных, слабых", — заявил Обама, которого цитирует издание Politico, выступая в Бостоне.

    "Я горячо надеюсь, и миллионы людей горячо надеются, что, независимо от партии, подобная смелость все еще возможна", — добавил экс-президент США.

    На истекшей неделе палата представителей конгресса проголосовала большинством в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Обамы в 2010 году. Теперь новый законопроект предстоит рассмотреть сенату. Республиканцы, много лет пытавшиеся отменить Obamacare, обладают большинством и в этой палате конгресса, но целый ряд сенаторов возражает против некоторых положений нового законопроекта.

    Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.

    Беспартийное бюджетное управление конгресса пока не оценило потенциальное влияние нового закона на государственный бюджет и экономику. Оценивая предыдущий похожий проект, провалившийся в конгрессе, бюджетное управление пришло к выводу, что при его реализации 24 миллиона американцев лишатся медицинской страховки.

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