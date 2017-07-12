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    Рассмотрение законопроекта о санкциях против России зашло в тупик - СМИ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (404)

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    Причиной подобной ситуации стали межпартийные споры о том, "могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке".
    Капитолий - здание конгресса США в Вашингтоне
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении РФ в конгрессе США "зашло в тупик", сообщило во вторник агентство Блумберг.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Минфин США ввел новые санкции против РФ и Донбасса из-за ситуации в Украине

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    По его данным, причиной подобной ситуации стали межпартийные споры о том, "могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке".

    Как заявила в данной связи пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей конгресса Пола Райана Эшли Стронг, "республиканцы в палате готовы направить законопроект в сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ". Однако, по ее словам, "демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках".

    В то же время, влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин отметил во вторник, что данный вопрос необходимо решить срочно.

    "Несомненно, США должны дать свой ответ. Я уже связался с членами палаты представителей и призвал их быстро принять законопроект", — сказал он.

    Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

    Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

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