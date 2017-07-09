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    Порошенко: я больше всех заинтересован в снятии санкций с России

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (43)

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    Как заявил Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье, "сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент".
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко больше других заинтересован в снятии западных санкций с России. Об этом он заявил по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
    Петр Порошенко / Facebook
    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

    По словам Порошенко, он увязывает этот вопрос с разрешением кризиса на востоке страны.

    "О санкциях мы также очень детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти", — сказал он.

    В то же время Порошенко заверил, что больше других заинтересован в снятии санкций с РФ.

    "Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому", — сказал Порошенко.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России останутся в силе до разрешения конфликта в Украине.

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