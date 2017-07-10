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    Столтенберг настаивает на сохранении санкций против России

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (62)

    (обновлено: )4701
    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, санкции должны быть сохранены пока Россия демонстрирует неизменное поведение касательно минских соглашений.
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает экономические санкции действенным механизмом воздействия на РФ и отмечает, что они должны быть сохранены.

    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры

    "Очень важными являются экономические санкции. Не НАТО решать вопрос о санкциях в отношении России, но страны НАТО вводят санкции против России, и я думаю, что эти санкции должны продолжаться, пока Россия демонстрирует неизменное поведение касательно минских соглашений", — сказал Столтенберг на брифинге по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в понедельник в Киеве.

    Он также заявил, что НАТО усилила свой контингент после начала военных действий в Украине.

    "Мы утроили состав своих сил реагирования и на востоке альянса также укрепили свое присутствие", — добавил он.

    Генсек также заявил, что НАТО поддерживает минский процесс и работу "нормандского" формата, приветствует новые инициативы по реализации минских соглашений. 

    "НАТО активно поддерживает минский процесс и "нормандский формат", поскольку это наилучший формат для решения конфликта на Украине. Мы также приветствуем новые инициативы по проведению новых встреч и заседаний, и новые усилия, направленные на то, чтобы минские соглашения были полностью выполнены", — сказал Столтенберг на брифинге по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в понедельник в Киеве.

    Ранее Столтенберг заявил, что минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе должны быть выполнены в полном объеме, а наблюдатели ОБСЕ должны получить полный доступ ко всем территориям в Украине.

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