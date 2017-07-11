Исследование: в Украине еврооптимизм угасает

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Количество еврооптимистов среди украинцев с 2014 года сократилось, а евроскептиков стало больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Институтом Горшенина в апреле-мае 2017 года. Всего опрошены 2000 человек на подконтрольных Киеву территориях, кроме того, была проведена работа в фокус-группах.

Согласно результатам опроса, чуть более половины (51,6%) украинцев считают, что Украине стоит интегрироваться в Евросоюз, тогда как за тесное взаимодействие с Таможенным союзом высказались 10,2% респондентов. В то же время, 23,3% опрошенных высказались против интеграции как с ЕС, так и с ТС (еще 8,8% затруднились с ответом).

Еврооптимистов стало меньше

По сравнению с 2014 годом доля еврооптимистов (поддерживающих евроинтеграцию — Ред.) в украинском обществе сократилась, хотя остается значительной, отметил на презентации результатов исследования директор представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине Украинское общество и европейские ценности (эксперты фонда участвовали в проведении опроса). Однако при этом, по его словам, не произошло увеличения количества сторонников евразийской интеграции.

"Наблюдаем разочарование украинцев и в евроинтеграции, и в России… Украинцы не уверены, что они должны стать на одну или другую сторону", - отметил Бубе, добавив, что у украинцев сохраняется склонность к стремлению в Европу, но — "эта склонность не такая сильная, какой была".

С этим согласился исполнительный директор Института Горшенина Алексей Лещенко. По его словам, "очень выросло количество респондентов, которые ответили, что они за свой путь, против евроинтеграции и против евразийской интеграции".

"В 2014 году таких людей было 7%, сейчас их почти 25%", — сказал Лещенко. По его мнению, эти граждане, а также те, кто не определился — "наиболее благодарные группы относительно восприятия и пропаганды европейских ценностей в Украине" (на чем основано такое предположение, он не пояснил, но сказал, что им можно рассказывать о преимуществах безвиза).

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Отметим, что сокращается и количество поддерживающих интеграцию с Таможенным союзом. По данным Института Горшенина, "после 2014 года из-за напряженных отношений с Россией этот показатель снизился почти вдвое (с 32,4% до 18,8%), и на сегодняшнее время он составляет 10,2%". Тут причины понятны, против России круглосуточно работает вся украинская пропагандистская машина. Но почему меньше стало еврооптимистов?

Кто к роскоши привык

По мнению принимавшего участие в пресс-конференции политолога Констатнтина Матвиенко, виновата в этом… привыкшая к роскоши украинская власть.

"Почему выросло количество евроскептиков, с 7% до 25%? Самым большим евроскептиком является украинская власть", — сказал он. И пояснил: власть поддерживает на словах европейские ценности, но "сам способ деятельности украинской власти является… агрессивно антиевропейским".

"Прежде всего, это, конечно, психическая зависимость украинской власти от роскоши. Привычка к неимоверной роскоши, которая демонстративна", — поставил диагноз политолог.

По его словам, эта привычка к роскоши "транслируется на коррупцию", порождает коррупцию — и вот эта "несочетаемость слова и дела" приводит к нарастанию в обществе определенных евроскептических настроений.

Безвиз могут и отменить

Кроме того, отметил Матвиенко, нынешняя власть (в лице БПП и "Народного фронта") "пытается построить самодержавную модель правления по российскому образцу". И этим "фактически закрывает для украинцев нормальные возможности общения украинцев с Европой".

"И эти заявления, которые звучат… о том, что безвизовый режим может быть отменен из-за украинской коррупции… это очень серьезно", — резюмировал эксперт.

Напомним, о практических результатах евпроинтеграции недавно исчерпывающе высказался экс-президент Украины Леонид Кучма. По его словам, Украина разваливается, об экономике забыли, "европейцы ставят нас на колени"…