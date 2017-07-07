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    Демонстранты в Гамбурге жгут дорожные знаки и возводят баррикады

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (37)

    (обновлено: )13401
    Как сообщает городская полиция, "на Нойе Пфердемаркт правоохранители принимают меры в отношении большого числа нарушителей и тушат водометами горящие баррикады".
    Беспорядки в Гамбурге
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Беспорядки в Гамбурге, где 7-8 июля проходит саммит "Большой двадцатки", продолжаются, в районе Санкт-Паули протестующие жгут дорожные знаки и возводят баррикады из тротуарной плитки.

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    По оценкам полиции, выразить недовольство проходящей встречей мировых лидеров пришли около 1 500 человек.

    @varlamov
    Беспорядки в Гамбурге на фоне саммита G20

    "На Нойе Пфердемаркт полицейские принимают меры в отношении большого числа нарушителей и тушат водометами горящие баррикады", — говорится в сообщении полиции Гамбурга в Twitter.

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    В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Ранее сообщалось, что полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге. По данным на вечер пятницы, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196 человек.

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