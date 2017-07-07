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    Полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (35)

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    Полиция Гамбурга уточнила, что правоохранители зафиксировали уличный разбой и вмешались, но нарушители напали на них, вынудив одного из сотрудников сделать предупредительный выстрел.
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел после нападения нарушителей Гамбурге, сообщает в пятницу вечером городская полиция.

    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Daniel Reinhardt/dpa via AP
    Саммит G20 в Гамбурге: стычки с полицией на фоне безмятежности

    "На сотрудника полиции массово напали нарушители в (квартале) Шанценфиртель, и он сделал предупредительный выстрел", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    Позже полиция уточнила, что правоохранители зафиксировали уличный разбой и вмешались, но нарушители напали на них, вынудив одного из сотрудников сделать предупредительный выстрел.

    В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.

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