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    Полиция Гамбурга vs протестующие: в ход пошел слезоточивый газ

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (32)

    (обновлено: )610
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Разгон протестующих в Гамбурге
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Daniel Reinhardt/dpa via AP
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Разгон протестующих в Гамбурге
    Разгон протестующих в Гамбурге
    REUTERS Pawel Kopczynski

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    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов

    Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, марширующих в пятницу по улицам Гамбурга в знак протеста против проведения саммита "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Полиция Гамбурга сообщает, что столкновения с правоохранителями проходят и на улице Шрёдерштифтштрассе недалеко от выставочного центра Гамбурга Hamburg Messe.

    Протестующие жгут баррикады, контейнеры для мусора, деревянные палеты и автомобили, говорится в утреннем пресс-релизе полиции. Неизвестные прокололи шины припаркованного автомобиля канадской делегации. С утра пятницы во время стычек пострадали полицейские, в них бросали бутылки и пиротехнику. Ранее сообщалось, что в ходе ночных столкновений пострадали 111 полицейских.

    Неизвестные напали на две патрульные полицейские машины недалеко от центрального железнодорожного вокзала Алтона, они частично выбили стекло и испачкали машину. В один из автомобилей, в котором не было полицейских, протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась. Вертолет, патрулировавший пространство над районом Алтона, также подвергся нападению при помощи сигнальных ракет. Они пролетели совсем рядом от вертолета, но не попали в него.

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