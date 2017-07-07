Полиция Гамбурга vs протестующие: в ход пошел слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, марширующих в пятницу по улицам Гамбурга в знак протеста против проведения саммита "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Полиция Гамбурга сообщает, что столкновения с правоохранителями проходят и на улице Шрёдерштифтштрассе недалеко от выставочного центра Гамбурга Hamburg Messe.

Протестующие жгут баррикады, контейнеры для мусора, деревянные палеты и автомобили, говорится в утреннем пресс-релизе полиции. Неизвестные прокололи шины припаркованного автомобиля канадской делегации. С утра пятницы во время стычек пострадали полицейские, в них бросали бутылки и пиротехнику. Ранее сообщалось, что в ходе ночных столкновений пострадали 111 полицейских.

Неизвестные напали на две патрульные полицейские машины недалеко от центрального железнодорожного вокзала Алтона, они частично выбили стекло и испачкали машину. В один из автомобилей, в котором не было полицейских, протестующие бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не загорелась. Вертолет, патрулировавший пространство над районом Алтона, также подвергся нападению при помощи сигнальных ракет. Они пролетели совсем рядом от вертолета, но не попали в него.