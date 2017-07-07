В Гамбурге началась первая встреча Путина и Трампа

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.

В начале беседы Путин и Трамп заявили, что рады видеть и познакомиться друг с другом. Российский президент отметил, что хочет обсудить с Трампом двусторонние отношения и вопросы международной политики. Также Путин выразил уверенность в том, что встреча получится результативной.

​В переговорах также принимают участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Сергей Лавров и переводчики. В помещении у дальней стены установили кресла для лидеров. За ними стоят флаги России и США. Для других участников встречи кресла расставили вдоль комнаты друг напротив друга.

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов. Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

Утром на полях саммита уже прошли переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД Сергея Лаврова, встреча длилась около часа.

В последнее время и в Москве, и в Вашингтоне признавали, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен холодной войны. Поэтому, как подчеркнули в Кремле, личная встреча президентов очень важна для восстановления диалога между странами, а также обеспечения международной стабильности и безопасности.