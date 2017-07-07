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    Россия

    В Гамбурге началась первая встреча Путина и Трампа

    (обновлено: )16140
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.

    В начале беседы Путин и Трамп заявили, что рады видеть и познакомиться друг с другом. Российский президент отметил, что хочет обсудить с Трампом двусторонние отношения и вопросы международной политики. Также Путин выразил уверенность в том, что встреча получится результативной.

    ​В переговорах также принимают участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Сергей Лавров и переводчики.  В помещении у дальней стены установили кресла для лидеров. За ними стоят флаги России и США. Для других участников встречи кресла расставили вдоль комнаты друг напротив друга.

    REUTERS Carlos Barria
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

    Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов. Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.

    REUTERS Carlos Barria
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

    Утром на полях саммита уже прошли переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД Сергея Лаврова, встреча длилась около часа.

    В последнее время и в Москве, и в Вашингтоне признавали, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен холодной войны. Поэтому, как подчеркнули в Кремле, личная встреча президентов очень важна для восстановления диалога между странами, а также обеспечения международной стабильности и безопасности.

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