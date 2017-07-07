Охрану отеля Путина атаковали в Гамбурге - СМИ

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. На силы безопасности отеля Park Hyatt в Гамбурге совершено нападение, сообщает Bild. Какие-либо подробности не приводятся.

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В этой гостинице остановился ряд мировых лидеров, прибывших в Гамбург на саммит "Большой двадцатки". В их числе и президент России Владимир Путин, южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня пятницы на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге.