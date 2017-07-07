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    В мире

    Охрану отеля Путина атаковали в Гамбурге - СМИ

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (40)

    (обновлено: )79104
    В этой гостинице остановился ряд мировых лидеров, прибывших в Гамбург на саммит «Большой двадцатки». В их числе и президент России Владимир Путин, южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. На силы безопасности отеля Park Hyatt в Гамбурге совершено нападение, сообщает Bild. Какие-либо подробности не приводятся.

    Читайте также: Личная встреча Путина и Трампа: ожидания экспертов

    В этой гостинице остановился ряд мировых лидеров, прибывших в Гамбург на саммит "Большой двадцатки". В их числе и президент России Владимир Путин, южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

    Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня пятницы на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге.

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