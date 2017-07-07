Меркель назвала единственный путь решения мировых проблем

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Решение мировых проблем возможно только путем компромиссов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы все знаем о больших глобальных вызовах и знаем, что время поджимает. Поэтому решения могут быть найдены, когда мы готовы к компромиссам, когда мы идем друг другу навстречу", — сказала Меркель в своей вступительной речи.

Канцлер ФРГ выразила уверенность, что каждый участник G20 приложит усилия для достижения успехов саммита.

"Миллионы людей, которые сейчас следят за происходящим, с беспокойством надеются, что мы сможем внести вклад в решение их проблем. Я думаю, именно в этом духе мы должны сотрудничать. Я уверена, что каждый здесь приложит усилия, чтобы достичь хороших результатов", — сказала Меркель в своей вступительной речи.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.