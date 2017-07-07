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    В мире

    Меркель назвала единственный путь решения мировых проблем

    (обновлено: )18011
    Саммит G20 в Гамбурге
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Решение мировых проблем возможно только путем компромиссов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    "Мы все знаем о больших глобальных вызовах и знаем, что время поджимает. Поэтому решения могут быть найдены, когда мы готовы к компромиссам, когда мы идем друг другу навстречу", — сказала Меркель в своей вступительной речи.

    Канцлер ФРГ выразила уверенность, что каждый участник G20 приложит усилия для достижения успехов саммита.

    "Миллионы людей, которые сейчас следят за происходящим, с беспокойством надеются, что мы сможем внести вклад в решение их проблем. Я думаю, именно в этом духе мы должны сотрудничать. Я уверена, что каждый здесь приложит усилия, чтобы достичь хороших результатов", — сказала Меркель в своей вступительной речи.

    Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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