Порошенко скоординировал с Меркель позицию по "Минску-2"

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону скоординировали позицию по реализации минских соглашений, сообщил в среду пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

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"Президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии. Порошенко и Меркель скоординировали позицию по реализации Минска накануне встречи лидеров Германии и Франции с президентом России", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter в среду.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с Макроном и Меркель ситуацию в Украине.