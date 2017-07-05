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    Порошенко скоординировал с Меркель позицию по "Минску-2"

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (726)

    (обновлено: )26804
    Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера, Порошенко и Меркель скоординировали позицию по реализации Минска накануне встречи лидеров Германии и Франции с президентом России.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель в Германии
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону скоординировали позицию по реализации минских соглашений, сообщил в среду пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

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    "Президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии. Порошенко и Меркель скоординировали позицию по реализации Минска накануне встречи лидеров Германии и Франции с президентом России", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter в среду.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с Макроном и Меркель ситуацию в Украине.

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