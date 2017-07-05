Новый раунд переговоров по Донбассу пройдет в Минске. Повестка дня

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее тематических подгрупп пройдет в среду, 5 июля, в Минске. Участники встречи проанализируют выполнение ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности, политики, экономики и гуманитарной сфере.

В частности, сторонам переговоров предстоит обсудить итоги воплощения на практике договоренности об очередном перемирии в Донбассе, которое получило символичное название "хлебное", поскольку приурочено к уборке урожая.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

Однако полного режима тишины в регионе конфликта добиться опять не удалось: стороны успели обвинить друг друга в обстрелах и провокациях.

Кроме того, стороны вновь обсудят в Минске тему выполнения договоренностей об отводе сил и средств, тяжелого вооружения. Так, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе миссии.

Как ожидается, в среду в Минске будет поднята тема подготовки "большого" обмена пленными между конфликтующими сторонами. Ранее участники переговоров в белорусской столице отмечали успешность процесса верификации списка пленных как необходимого шага для обмена в формате "всех на всех".

Читайте также: Украинская мобильная связь в ДНР работает… с перебоями

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко выразила надежду, что 5 июля на заседании контактной группы по Донбассу будет определена дата начала освобождения пленных и согласованы списки.

Вместе с тем она заявила, что самопровозглашенные ЛДНР требуют включить в список на освобождение людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе. Кроме того, добавила она, в списке ополченцев есть около 15 человек, которые вообще не попадают под амнистию.

Ранее представители Киева и непризнанных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек и что несколько сот пленных не хотят возвращаться в Донбасс.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко 26 июня после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона". Это дает надежду на прогресс в работе политической подгруппы контактной группы, обсуждения так называемой "формулы Штайнмайера", в которой буксуют не первый месяц. Ведь Киев неоднократно отмечал, что решение ряда вопросов политического аспекта урегулирования увязано с разрешением вопросов в сфере безопасности.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.