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    Деньги не были главной целью глобальной кибератаки - ООН

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (51)

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    Организаторы глобальной кибератаки оказались неопытными в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров, заявил председатель Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш.
    Здание ООН в Нью-Йорке
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на председателя Глобальной программы ООН по киберпреступности Нила Уолша.

    Атака вируса-вымогателя Petya. Комментарий киберполиции. Видео
    Нацполиция Украины/Youtube
    Атака вируса Petya. Комментарий киберполиции

    Использованное при кибератаке программное обеспечение было более сложным, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry, отметил специалист. Но организаторы новой атаки оказались неопытными в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров, утверждает Уолш.

    Это позволило 28 июня заблокировать учетную запись и сделать невозможным получение денег. "Это может быть кто угодно: от одного парня, сидящего в подвале, до национального государства", — сказал Уолш.

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. 

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    По данным антивирусной компании ESET, атака началась из Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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