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    Хакеры добрались до Японии - СМИ

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (50)

    (обновлено: )22
    По информации японских СМИ, в результате кибератаки на сайт финансовой компании kabu.com Securities Co.,Ltd, он на какое-то время вышел из строя.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Японская финансовая компания kabu.com Securities Co.,Ltd подверглась кибератаке, сообщило агентство Киодо в четверг.

    Компьютер, пострадавший от вируса Petya.A
    nashkiev.ua/Мирослав Ганущак
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    Компания оказывает финансовые услуги в интернете – продажу и покупку акций, валютные операции, заключение трастовых сделок. В результате кибератаки ее сайт на какое-то время вышел из строя. Компания подала заявление в полицию. Правоохранительные органы выясняют, имеет ли это отношение к распространившемуся в Европе вирусу-вымогателю. Если будет найдено сходство, то атака на kabu.com Securities Co.,Ltd станет первым случаем деятельности вируса в Японии.

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью.

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