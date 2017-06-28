Климкин обвинил Россию в организации глобальной хакерской атаки

КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается атаковать демократию по всему миру и обвинил в ее в организации глобальной хакерской атаки. об это министра сказал, находясь с визитом в Италии.

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"Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убежден в этом", — заявил Климкин в среду в ходе специального форума, который организован в Риме итальянским информагентством Ansa для обсуждения текущей ситуации в Украине.

При этом он не привел никаких доказательств своим словам.

Напомним, во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.