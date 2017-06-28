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    Политика

    Климкин обвинил Россию в организации глобальной хакерской атаки

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (44)

    (обновлено: )638013
    Климкин заявил, что Россия пытается атаковать демократию по всему миру: "Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убежден в этом".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается атаковать демократию по всему миру и обвинил в ее в организации глобальной хакерской атаки. об это министра сказал, находясь с визитом в Италии.

    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/ilyalukash
    Вирус-вымогатель шагает по планете

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    "Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убежден в этом", — заявил Климкин в среду в ходе специального форума, который организован в Риме итальянским информагентством Ansa для обсуждения текущей ситуации в Украине.

    При этом он не привел никаких доказательств своим словам.

    Напомним, во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

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