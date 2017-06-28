В аэропорту "Борисполь" восстановили работу онлайн-табло после атаки хакеров

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" под Киевом после хакерской атаки восстановлена работа официального веб-сайта и работа онлайн-табло с расписанием, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.

Скриншот Пост аэропорта "Борисполь" в Facebook

"Уважаемые пассажиры! На сайте аэропорта "Борисполь" только что возобновлена работа онлайн-табло", — говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.

Накануне Украина и ряд других стран подверглись масштабной хакерской атаке. Так, вирус-вымогатель Petya стал причиной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании. Он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.