наверх
28.06.201719:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В аэропорту "Борисполь" восстановили работу онлайн-табло после атаки хакеров

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (47)

    (обновлено: )21
    Накануне компании государственного и частного секторов подверглись масштабной хакерской атаке, в результате которой работа онлайн-табло столичного аэропорта была прекращена.
    Пассажиры в аэропорту Борисполь
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В аэропорту "Борисполь" под Киевом после хакерской атаки восстановлена работа официального веб-сайта и работа онлайн-табло с расписанием, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.

    Скриншот
    Пост аэропорта "Борисполь" в Facebook

    "Уважаемые пассажиры! На сайте аэропорта "Борисполь" только что возобновлена работа онлайн-табло", — говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.

    Накануне Украина и ряд других стран подверглись масштабной хакерской атаке. Так, вирус-вымогатель Petya стал причиной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании. Он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пассажиры в аэропорту "Борисполь"
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донецкой области
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест