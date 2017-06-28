Масштабная хакерская атака: в Киберполицию поступило более 1000 обращений

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Более 1000 сообщений о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей поступило в департамент Киберполиции за минувшие сутки, сообщает спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Из них официально с заявлениями в полицию обратилось 43 компании. Остальные обращались за консультациями, которые работники киберполиции предоставляли в круглосуточном режиме. С этой целью создан штаб, который в режиме реального времени предоставляет консультации относительно того, как избежать инфицирования вирусом. В настоящее время уже начато 23 уголовных производства по фактам несанкционированного вмешательства в электронно-вычислительные системы как государственных, так и частных учреждений, организаций, предприятий (ст. 361 УК)", — написал Тракало на своей странице в Facebook.

Еще по 47 фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Скриншот Пост Ярослава Тракало

Накануне Украина и ряд других стран подверглись масштабной хакерской атаке. Так, вирус-вымогатель Petya стал причиной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании. Он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

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