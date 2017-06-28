Хакерская атака в Украине. Хакеров только оштрафуют, если поймают

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Вирус Petya.A блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили в компании Group-IB. Атака началась около 11:00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

Страшный вирус Petya.A

Атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

В Украине заражение компьютера вирусом-вымогателем произошло через обновления бухгалтерской программы M.E.doc. Об этом сообщили в департаменте Киберполиции в сети Facebook.

Киберполиция заявила, что обновление программа M.E.doc началось в 10.30, после чего был закачен файл размером 333 кб, содержащий вирусный код. Но при этом, они не обвиняют компанию M.E.doc, они лишь констатируют факт.

По факту кибератаки Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей".

За это преступление предусмотрен штраф от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (10 200-17 000 грн) или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией программных и технических средств, с помощью которых было содеяно несанкционированное вмешательство, которые являются собственностью виновного лица. Если причинили значительный ущерб, то грозит лишение свободы от 3-х до 6-ти лет.

В Германии уже заблокировали электронную почту разработчиков вируса, поразившего сеть. Такое решение приняло руководство почтового сервиса Posteo. Об этом сообщает The Verge.

Авторы вируса Petya.A прикрепили свой единственный почтовый адрес к электронному кошельку, на который жертвы пересылают средства. Почтовый сервис показал решительность, заблокировав его без каких-либо предупреждений. Это значит, что теперь пересылать хакерам деньги нет смысла. Теперь они попросту не смогут увидеть, от кого получили средства. Именно на почту приходили письма с отчетами об отправке средств и контактами жертв, которые выполнили условия взломщиков.

Бой с ветряными мельницами

С поиском злоумышленников запустивших вирус будут трудности, рассказал РИА Новости Украина один из бывших сотрудников Департамента по борьбе с торговлей людьми и киберпреступностью.

"Киберпреступность не имеет границ. Они общаются с коллегами по всему миру, они помогают друг другу разрабатывать вредоносные программы и тем самым зарабатывать деньги. Их вычислить не так просто. Они могут находиться где угодно, и откуда угодно атаковать. Как правило, это группа, где каждый отвечает за определенный участок работы — кто-то разрабатывает вредоносный код, кто-то собирает эти коды в единый конкретный продукт. Определенные люди забрасывают вирус, другие собирают средства", — рассказывает Сергей Молчан.

Выйти на след исполнителей — работа не из легких, признается бывший кибермилиционер. Вопреки распространенному мнению, хакеров ловят не профессиональные хакеры, а обычные IT-специалисты.

Как рассказывает Сергей Молчан, хакерам запустившим вирус Petya.A, инкриминируется несанкционированное вмешательство в компьютерную сеть, но, если будут заявления от организаций и предприятий, которые перечислили на их счет определенные суммы и будет подтверждение операции, в том случае им могут инкриминироваться и другие статьи УК. К примеру, вымогательство, мошенничество и так далее.

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"Как ни странно, но наши суды всегда относились к хакерам очень лояльно. Их не содержали под стражей. Они за содеянное получали штрафы или условное наказание и могли продолжить заниматься тем же, но с учетом предыдущих ошибок и проколов. Украинские хакеры, как правило, "работают" в других странах, где есть чем поживиться и им на руку еще и норма о том, что если они попадутся за границей, Украины их не выдаст", - подчеркивает IT-специалист.

Как резюмировал Сергей Молчан, если удастся вычислить хакеров запустивших вирус Petya.A, то вряд ли они понесут уголовную ответственность. За решетку они попадают крайне редко.