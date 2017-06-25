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    В мире

    При наезде машины на толпу в Британии пострадали дети

    (обновлено: )20720
    По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина, в настоящее время она находится в предварительном заключении. Полиция ведет расследование, службы экстренной помощи находятся на месте событий.
    Автомобиль въехал в группу пешеходов в Британии. На месте происшествия
    chroniclelive.co.uk

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В результате наезда автомобиля на толпу людей в британском Ньюкасле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщает местная скорая помощь.

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    Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

    В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.

    По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина, в настоящее время она находится в предварительном заключении.

    Полиция ведет расследование, службы экстренной помощи находятся на месте событий.

    Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в толпу людей, празднующих мусульманский праздник Ураза-байрам около колледжа в Ньюкасле.

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