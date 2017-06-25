При наезде машины на толпу в Британии пострадали дети

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В результате наезда автомобиля на толпу людей в британском Ньюкасле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщает местная скорая помощь.

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Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.

По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина, в настоящее время она находится в предварительном заключении.

Полиция ведет расследование, службы экстренной помощи находятся на месте событий.

Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в толпу людей, празднующих мусульманский праздник Ураза-байрам около колледжа в Ньюкасле.