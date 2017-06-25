Встреча лидеров стран ЕС зафиксировала рост разногласий

Владимир Матвеев, обозреватель

Лидеры стран Евросоюза в ходе брюссельского саммита договорились развивать совместную оборону в тесной координации с НАТО и США. Но они не нашли общего знаменателя по вопросу предложенных ЕС механизмов распределения мигрантов и процессу Brexit.

"Надо создать Европу, которая предоставляет защиту посредством политики совместной обороны и безопасности. Надо работать более эффективно перед лицом больших миграционных потоков, при этом глубоко реформируя систему защиты наших границ, миграционную политику и право на убежище", отметил президент", — сказал в интервью Le Figaro накануне встречи в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава польского правительства Беата Шидло в ходе саммита заявила, что Польша заинтересована в амбициозной оборонной политике ЕС и углублении сотрудничества, но новая оборонная политика ЕС "не должна создавать конкуренцию НАТО и что средства из европейского оборонного фонда должны быть доступны для всех стран, а не только для военной промышленности крупных государств", передает Польское радио.

"Трансатлантические отношения и сотрудничество между ЕС и НАТО остаются ключевыми для нашей общей безопасности, и это позволит нам реагировать на возникающие угрозы безопасности, в том числе киберугрозу, гибридную угрозу и терроризм", — подчеркивается в принятом 22 июня постановлении Европейского совета.

В четверг был утвержден план развития "постоянного структурного сотрудничества" — Permanent Structured Cooperation (PESCO) — стран ЕС в военно-политической сфере, передает DW. Европейские лидеры одобрили сообщение Еврокомиссии о формировании Европейского фонда обороны (European Defence Fund), из которого будут финансироваться разработки систем вооружений и их совместные закупки.

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Председатель Евросовета Дональд Туск назвал решение по PESCO "историческим шагом", говорится на сайте ЕС. Главы государств и правительств стран ЕС договорились вместе бороться с терроризмом и предпринять меры для улучшения защиты внешних границ Евросоюза.

Однако ЕС не может решить, какие мощности ему нужны. В связи с этим, в течение трех месяцев должны быть представлены критерии для более тесного военного партнерства и конкретные проекты, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита, сообщает сайт ЕС.

В вопросе отношений с Россией Европа является заложником политики США. 22 июня лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России еще на полгода – до января 2018 года. Этот шаг демонстрирует, что евроблок считает Москву виновной в невыполнении Минских соглашений.

Между тем, премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что санкции против России не могут длиться вечно. "Одна из тем была поднята по запросу Италии и касалась санкций по Украине. Мы считаем, что обсуждение возможного продления и непродления санкций, их условий и полезности необходимо для Минских соглашений", — цитирует Agenzia Nova слова премьер-министра по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником ни самих Минских соглашений, ни конфликта на Украине.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с лидерами стран ЕС выразила готовность предоставить всем гражданам этих стран, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство, передает ВВС. По словам Мэй, ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что предложения Мэй по защите прав граждан государств-членов ЕC станут хорошим началом для переговоров по Brexit.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе

Однако, "предложения Британии несколько ниже наших ожиданий, и есть риск ухудшения ситуации для граждан ЕС", сказал Туск. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что предварительного предложения Великобритании гражданам ЕС остаться в стране после того, как она покинет союз, недостаточно, передает ВВС.

Польшу также не устраивает предложение относительно гарантий прав европейцев, в том числе поляков, проживающих в Великобритании, после Brexit, сообщил замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в ходе саммита ЕС в Брюсселе.

"Это предложение демонстрирует добрую волю и намерение решить проблему неопределенности прав европейских граждан в Великобритании после Brexit… Тем не менее, настоящее предложение не соответствует тем критериям, которые были согласованы в Брюсселе как основные требования для подписания соглашения в этом вопросе", — цитирует вице-министра иностранных дел Польши Польское радио.

В предложении Мэй недостает нескольких деталей, которые – предполагается – будут представлены на следующей неделе. Так, на данный момент не ясно, например, с какого момента будет отсчитываться 5-летний срок, по истечении которого европейцы смогут подавать заявление на постоянное место жительства.

Помимо этого, после Brexit Лондон не намерен признавать юрисдикцию Суда ЕС, в котором европейцы могли бы отстаивать свои права в Великобритании.

В пятницу участники саммита выступили против нарушения принципов честной конкуренции в мировой торговле и за усиление ответной реакции на протекционистские действия Китая и США. Была достигнута договоренность более тщательно проинспектировать все инвестиции государственных китайских и других иностранных компаний в стратегические сектора экономики ЕС, сообщает Радио Свобода.

В ЕС продолжаются дискуссии о возможности строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе — о его соответствии европейскому законодательству в сфере энергоснабжения.

Участники встречи коснулись вопроса проекта "Северный поток-2", затрагивающий интересы России и Украины. Киев в очередной раз выразил протест против строительства газопровода Nord Stream II, по которому Россия намерена поставлять газ в ФРГ. После запуска этого газопровода транзит газа через территорию Украины на Запад перестанет быть востребованным.

Члены Евросоюза до сих пор не могут достичь консенсуса в вопросе о путях преодоления миграционного кризиса. В ЕС произошел раскол между решением ЕС и странами Вышеградской группы по вопросу о распределении мигрантов по квотам, предложенным ЕК.

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после завершения саммита ЕС в Брюсселе заявила, что Евросоюз "не достиг прогресса" в распределении беженцев среди стран-членов по квотному принципу.

В частности, страны из Вышеградской группы выступают против предложенной Еврокомиссией схемы распределения беженцев, мигрантов. Согласно сообщению DW, страны ЕС не смогли договориться о распределении беженцев. Макрон говорил в рамках саммита с главами стран Вышеградской четверки о беженцах, но "не достиг успеха".

Как сообщает Польское радио, Европейский Совет согласился с предложением Польши "внести изменения в существующие предложения, чтобы достичь соглашения". "По моей просьбе Европейский Совет вернется к этой теме в ближайшее время. Позиция польского правительства остается неизменной, мы исключаем механизм принудительного распределения мигрантов, который не принимает во внимание миграционную политику отдельных государств", — сказала Шидло.

После встречи было принято решение, что такого рода заседания будут проходить в дальнейшем. Они дают возможность представить интересы стран Центральной и Восточной Европы.

Однако, в настоящий момент неизвестно, когда лидеры ЕС вернутся к проекту нового закона о предоставлении убежища. Сообщается, что это может произойти не ранее осени текущего года.