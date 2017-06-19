В мире пишут о наезде на толпу в Лондоне, атаке США и выборах во Франции

РИА Новости Украина https://twitter.com/thomasvanhulle Нападение у мечети в Лондоне: спасение раненых и задержание подозреваемого

Наезд на толпу в Лондоне

В ночь на понедельник фургон совершил наезд на толпу людей, выходивших из мечети в Лондоне. По данным Evening Standard, вооруженный ножом мужчина выскочил из машины у мечети, в результате нападения по меньшей мере один человек получил ранения. По словам очевидца, нападавший "пытался совершить то же, что было на Лондонском мосту". Позднее полиция Лондона опровергла информацию о ножевом ранении. По информации газеты Guardian, антитеррористическая служба Лондона присоединилась к полиции для помощи в расследовании инцидента.

Атака США на самолет САР

Коалиция во главе с США сбила самолет ВВС САР в районе Ракки. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian. Как пишет Guardian, судьба пилота неизвестна. Wall Street Journal отмечает, что "это первый раз за сирийскую гражданскую войну, когда пилот США сбил самолет режима". Washington Post также подчеркивает "редкость" такого рода атаки, при этом добавляя, что в целом это четвертая за месяц атака США на силы САР. Издание пишет, что это может означать, что США значительно усиливают свою роль в сирийском конфликте.

Парламентские выборы во Франции РИА Новости | Перейти в фотобанк Эксперт: несмотря на большинство Макрона, в парламенте Франции будет горячо

По итогам прошедшего в воскресенье второго тура парламентских выборов во Франции движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" получило 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Washington Post отмечает, что результаты выборов обеспечат Макрона "значительной поддержкой". Однако как пишет Independent, настроение совсем не для "радостного празднования" — рекордно низкая явка (56,6% французов воздержались от голосования) указывает на "атмосферу усталости и политического разочарования среди французов". В ходе второго тура удалось установить и другие рекорды, например, как пишет Monde, 223 женщины будут заседать в Национальной Ассамблее Франции, что на 68 мест больше, чем ранее.

Читайте также — Выборы во Франции: партия Макрона красиво сыграла и победила – политолог

Тела моряков с Fitzgerald

Седьмой флот США сообщил, что пропавшие при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном моряки погибли, их тела был найдены в затопленной части корабля. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности, Guardian, Navy Times, Independent, Wall Street Journal. Как пишет Washington Examiner, ведется расследование происшествия.