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    Водитель фургона, врезавшегося в толпу в Лондоне, задержан

    Тема:

    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети (204)

    (обновлено: )85
    Водитель грузовика - мужчина 48 лет - был задержан жителями на месте и затем передан полиции, говорится в заявлении полиции. Проведут проверку его психического состояния.
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    @JonScammell

    МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Водитель фургона, врезавшегося в толпу в Лондоне в ночь на понедельник, был задержан жителями и передан полицейским, его проверят на психическое состояние, говорится в заявлении полиции.

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    По последним данным, один человек погиб, восемь пострадали.

    "Водитель грузовика — мужчина 48 лет — был задержан жителями на месте и затем передан полиции", — говорится в заявлении полиции. Проведут проверку его психического состояния.

    На данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.

    Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.

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    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети
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