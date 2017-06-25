Машина наехала на толпу людей, празднующих Ураза-Байрам в Британии

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Около колледжа в британском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам, сообщает таблоид Daily Star.

По данным СМИ, на место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших могли быть дети.

По данным телеканала Sky News, была задержана 42-летняя женщина. По данным полиции, инцидент не был терактом.

"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", — говорится в заявлении полиции.

"В настоящее время полиция ведет расследование с целью установить, что конкретно произошло, но не считает это террористическим актом. Экстренные службы находятся на месте событий, подтверждено, что пять человек пострадали", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне.