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    США несколько дней спустя все-таки поздравили россиян с Днем России

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    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США с запозданием поздравили россиян с национальным праздником Днем России, который отмечался 12 июня.

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    Госсекретарь Рекс Тиллерсон поздравил "от имени президента (США Дональда) Трампа и американского народа весь российский народ".

    Он напомнил, что "отношения между США и Россией восходят к ранним дням (существования американской) республики".

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    "Сегодня наши государства разделяют уникальную ответственность по поддержанию мира и стабильности в мире, а также сотрудничают в вопросах глобальной важности", — отметил госсекретарь. Он подчеркнул, что "это получается лучше всего, когда мы стоим вместе, чтобы поддерживать базовые ценности человеческого достоинства и свободы".

    "В то время как вы отмечаете День России, знайте, что США вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и возможностями", — сказал Тиллерсон.

    Ранее посольство РФ в США подтвердило, что впервые за много лет не было получено поздравление от властей США с Днем России.

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