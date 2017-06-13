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    В мире

    США впервые за много лет не направили РФ поздравление с Днем России

    (обновлено: )16011
    Источники в дипломатических кругах сообщили, что впервые за 25 лет посольством РФ в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн – РИА Новости Украина. Посольство РФ в США подтвердило, что впервые за много лет не было получено поздравление от властей США с Днем России.

    "Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — сказал представитель посольства РФ в США Николай Лахонин в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли впервые за 25 лет посольство не получило поздравление от Соединенных Штатов.

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    Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет посольством РФ в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.

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    Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с США усилился из-за обвинений в том, что Россия вмешивалась в выборы в США и поддерживала тем самым кандидата в президенты Дональда Трампа.

    Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

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