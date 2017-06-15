Катар заключил с США сделку на $12 млрд о покупке истребителей F-15

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Катар заключил с США сделку о покупке истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес официальной Дохи о поддержке терроризма, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Катара.

Как сообщили агентству источники, встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и представителей Катара для подписания соглашения должна была состояться в среду. По данным агентства Блумберг, речь идет о покупке 36 истребителей.

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В ноябре 2016 года стало известно, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Катару партии из 72 истребителей четвертого поколения F-15QA на общую сумму 21,1 миллиарда долларов.

В пятницу, 9 июня, президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить этому конец.

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.