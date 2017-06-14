Политолог: изоляция Катара - результат кризиса проекта "мягкого ислама"

"После ухода администрации Обамы (экс-президент США Барак Обама — Ред.) и прихода к власти администрации Трампа (президент США Дональд Трамп — Ред.) мы наблюдаем совершенно иные тенденции. Это отказ от линии на сближение с Ираном с одной стороны и смещение симпатии Соединенных Штатов с Катара как проводника проекта "мягкого ислама" в большей степени на Саудовскую Аравию", — заявил Антон Финько в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

При этом политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений Андрей Видишенко считает маловероятным, что изоляция Катара будет успешной. По его мнению, "арабское НАТО" разваливается, не оформившись.

Читайте также: Эксперт: есть четыре сценария развития кризиса вокруг Катара

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.