наверх
14.06.201710:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Политолог: изоляция Катара - результат кризиса проекта "мягкого ислама"

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (40)

    (обновлено: )78
    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько считает, что изоляция Катара "во многом является результатом проблем с проектом распространения "мягкого ислама".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "После ухода администрации Обамы (экс-президент США Барак Обама — Ред.) и прихода к власти администрации Трампа (президент США Дональд Трамп — Ред.) мы наблюдаем совершенно иные тенденции. Это отказ от линии на сближение с Ираном с одной стороны и смещение симпатии Соединенных Штатов с Катара как проводника проекта "мягкого ислама" в большей степени на Саудовскую Аравию", — заявил Антон Финько в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    При этом политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений Андрей Видишенко считает маловероятным, что изоляция Катара будет успешной. По его мнению, "арабское НАТО" разваливается, не оформившись.

    Читайте также: Эксперт: есть четыре сценария развития кризиса вокруг Катара

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Павел Климкин. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?