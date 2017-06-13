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    В мире

    ОАЭ и Саудовская Аравия смягчили воздушную блокаду Катара

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (38)

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    Согласно новым изменениям, частные и чартерные рейсы, за исключением тех, которые совершаются катарской авиацией, могут заходить в воздушное пространство ОАЭ по пути в и из Катара при условии получения предварительного разрешения не менее чем за 24 часа.
    nationalpedia.com

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям из третьих стран использовать свое воздушное пространство и аэропорты при рейсах в Катар и из него, эта информация следует из заявления управления гражданской авиации ОАЭ, опубликованного эмиратским информационным агентством WAM.

    Ранее ряд арабских стран Персидского залива, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, закрыли свое воздушное пространство всем международным авиарейсам, следующим в Катар и из него.

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    Запрет "не касается авиакомпаний и самолетов, не зарегистрированных в ОАЭ и Катаре и желающих пересечь воздушное пространство страны, направляясь в Катар и из него", — сообщило во вторник агентство.

    Аналогичное решение было принято управлением гражданской авиации Саудовской Аравии.

    Также, согласно новым изменениям, частные и чартерные рейсы, за исключением тех, которые совершаются катарской авиацией, могут заходить в воздушное пространство ОАЭ по пути в и из Катара при условии получения предварительного разрешения не менее чем за 24 часа. Для этого потребуется сообщить полную информацию о рейсе, включая имена пассажиров и характер груза, сообщает агентство.

    При этом управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило свое первоначальное решение о запрете всем авиакомпаниям и самолетам, зарегистрированным в Катаре, на посадку в аэропортах и прохождение через воздушное пространство ОАЭ. Рейсы авиакомпаний из ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран в Катар полностью отменены.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

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