Восточный фитиль: Катар и опасность мировой войны. Опрос политологов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Разразившийся неожиданно для многих кризис вокруг Катара взволновал общественность, кое-кто вспомнил даже известное пророчество о том, что новая мировая война "начнется с маленькой страны". А Катар — маленькая страна (население — 2,9 млн. человек), хотя очень богатая (ВВП на душу населения — более 144 тысяч долларов) и влиятельная. Но войны пока не будет, успокаивают эксперты.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией (США заподозрили "русских хакеров"), где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом. Вскоре после взлома ряд стран во главе с Саудовской Аравией разорвали отношения с Катаром.

Морские порты и поезд в Иран

Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько отметил во время пресс-конференции в РИА Новости Украина, что проблемы Ближнего Востока, как правило, находятся на переферии украинского общественного сознания, хотя "происходящее там — чрезвычайно значимо".

РИА Новости Украина Юлия Червинская Антон Финько

По его словам, Киев при прежнем режиме рассматривал Катар как возможный рынок сбыта сельхозпродукции и источник получения сжиженного природного газа.

По словам эксперта, "в нынешние времена были переговоры катарской делегации с министром инфраструктуры Украины по поводу возможного интереса катарских инвесторов к украинской портовой инфраструктуре".

Многие также обратили внимание на перепалку между министерством инфраструктуры и "Укрзализныцей" "относительно возможности того, чтобы курсировал поезд с поставками сельхозпродуктов между Украиной и Ираном".

Напомним, в апреле Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда для транспортировки сельскохозяйственной продукции. По словам Финько, эта идея укладывается в проект транспортного коридора "Север-Юг": следует учитывать, что в ближайшем будущем возможна достройка пути между городами Решт (Иран) и Астара (Азербайджан), и тогда "гипотетический украинский поезд" сможет действительно добраться до Ирана…

Требования к Катару и "арабское НАТО"

В ходе разразившегося кризиса к Катару выдвинуты требования, которые заведомо не могут быть выполнены, отметил политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Видишенко

Что это за требования?

"Требование прекратить общение с Ираном, изгнать "Братьев-мусульман", изгнать представителей группировки "ХАМАС", закрытие медиаресурсов, в первую очередь это "Аль-Джазира", - сказал эксперт, добавив, что речь идет и о ряде других медиа, являющихся "очень важным "мягким оружием", находящимся в руках правящего дома Катара".

Параллельно с этим игроки пытаются провоцировать кризис банковской системы Катара и обвал реала, что может деструктивно отразиться на состоянии дел в регионе, добавил Видишенко.

По его словам, эти требования Катар, скорее всего, не станет выполнять, поскольку "сохраняется поле для маневра, изоляция вряд ли будет успешной".

Эксперт отметил, что в результате этих событий "создаваемое сейчас "арабское НАТО" разваливается, еще не оформившись — если Катар должен был быть его частью".

В то же время, по словам Видишенко, вероятен и такой вариант, что кризис как раз является элементом создания "арабского НАТО", а Катар "должен сейчас выпасть из группы взаимодействия в регионе во главе с Эр-Риядом", таким образом, кризис может быть элементом в процессе создания арабского военного альянса.

Кризис "мягкого ислама"

Финько напомнил, что катарский кризис начался после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию с заключением многомиллиардной сделки по оружию. По его мнению, изоляция Катара "во многом является результатом проблем с проектом распространения "мягкого ислама".

Эксперт напомнил, что Катар играл роль "проводника" в событиях "арабской весны", в тренде на установление власти "мягкого ислама" (используя, в том числе "мягкую силу"), что привело к разногласиям с Саудовской Аравией, претендующей на главенство в странах Персидского залива. Но теперь тренд изменился.

"После ухода администрации Обамы и прихода к власти администрации Трампа мы наблюдаем совершенно иные тенденции. Это отказ от линии на сближение с Ираном с одной стороны и смещение симпатии Соединенных Штатов с Катара как проводника проекта "мягкого ислама" в большей степени на Саудовскую Аравию", — заявил Финько.

Свою роль "спускового крючка" кризиса могли сыграть и другие факторы, отметил принимавший участие в пресс-конференции политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

"Появилась утечка, организованная WikiLeaks, что во времена госсекретарства Хилари Клинтон Саудовская Аравия и Катар финансировали Аль-Каиду, ИГИЛ и так далее. Поэтому крайне негативная реакция Саудовской Аравии как раз была попыткой оправдаться, сказать: "нет, мы не финансировали, мы категорически осуждаем то, что Катар делал", — сказал эксперт, добавив, что "история с королевской семьей послужила поводом".

Ранее Financial Times сообщила, что в апреле власти Катара заплатили миллиард долларов террористической группировке, связанной с "Аль-Каидой", а также службам безопасности Ирана, чтобы освободить похищенных в Ираке членов королевской семьи и других людей. Предполагается, что именно эта сделка вызвала вопросы у соседей Катара относительно роли страны в регионе. Катар обвиняют в том, что он предлагает установить и улучшить отношения с Ираном.

Что дальше?

Есть основания предполагать, что Запад, несмотря на выражение симпатий преимущественно к Саудовской Аравии, тем не менее, попытается занять позицию посредника и примирителя, считает Антон Финько.

"Антииранский тренд со стороны администрации Дональда Трампа не носит абсолютного характера, это связано со сложностью или технической невозможностью ревизии ядерной сделки по Ирану", — отметил он.

"Я не думаю, что эскалация продлится долго, никто не заинтересован в том, чтобы вытолкнуть Катар в сторону Ирана", — предположил Воля.

Он добавил, что на Ближнем Востоке "однозначно восстанавливается антииранский контур".

Воля также напомнил, что Катар пошел на некоторое прагматичное сотрудничества с РФ (выкупил часть акций "Роснефти"), были попытки найти формулу перемирия для Северной Сирии…

Видишенко отметил, что за Катар заступились ряд влиятельных государств, призвав к деэскалации ситуации в регионе, а сама блокада не монолитна: например, "Египет достаточно мягко порвал отношения с Дохой, они сохранили взаимодействие на уровне банков, и это показательно".

"В нынешних условиях, учитывая, что Катар имеет значительные возможности для маневрирования в этой ситуации, учитывая наличие там крупнейшей в регионе военной базы США, маловероятно, что эмират будет серьезно блокирован и пострадает в значительной мере от этой акции Эр-Рияда", - сказал эксперт, добавив, что, тем не менее, этот кризис "будет катализировать большие изменения в геостратегии стран Ближнего Востока".

Напомним, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара и, как сообщила пресс-служба Кремля, "призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива".

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Ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катар не намерен обострять отношения со странами, которые объявили о разрыве всех связей с Дохой. По его словам, "такие проблемы должны решаться между братскими государствами за столом переговоров".