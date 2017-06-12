Сенаторы США договорились об ужесточении антироссийских санкций - СМИ

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Республиканцы и демократы сената США близки к достижению соглашения об ужесточении антироссийских санкций, пишет издание Politico.

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Ранее сообщалось, что новые санкции против России могут вынести на процедурное голосование в сенате США в ближайшее время. Процедурное голосование не означает принятия санкций, которые должен затем окончательно одобрить сенат, прежде чем их рассмотрит палата представителей. Законопроект может вступить в силу в случае принятия обеими палатами конгресса и подписания президентом.

"Соглашение двух партий об усилении санкций против России обретает форму, несмотря на смешанные сигналы администрации (Дональда) Трампа о вступлении в контакты с Москвой", — пишет издание.

Вместе с тем главным препятствием на пути заключения соглашения являются разногласия партий относительно силы этого нового "удара" по России. Демократы стремятся законодательно закрепить за конгрессом право блокировать решение Трампа о смягчении антироссийских санкций, а также расширить уже существующие санкции. Республиканцы же считают такую идею демократов чересчур жесткой, хотя также выступают за усиление и расширение антироссийских санкций.

"Поскольку Кремль вмешивался в наши выборы, это самая многообещающая возможность провести сильный закон о санкциях. Существует соглашение двух партий о том, что мы должны использовать эту возможность и подвести законодательную инициативу к завершению", — цитирует издание сенатора-демократа Джоан Шаин.

По данным издания, одобрение санкций в сенате станет важнейшим успехом для лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, который согласился включить санкции против России в процедурное голосование по законопроекту, касающемуся введения санкций против Ирана. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер, в свою очередь, предупредил, что, если предложенные санкции против России будут недостаточно жесткими, демократы откажутся от поддержки проекта санкций против Ирана, сообщает издание.

Однако даже если сенат сможет нанести "сильный удар" по России, то есть согласовать будущий закон об ужесточении антироссийских санкций в ближайшее время, данная инициатива все равно должна будет преодолеть палату представителей, чтобы попасть "на стол" к Трампу, заключает издание.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.